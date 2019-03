OM eist levenslang tegen Willem Holleeder

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Willem Holleeder. Volgens het OM staat vast dat Holleeder een misdaadorganisatie heeft geleid, die in de periode 2003 - 2006 een reeks liquidaties heeft gepleegd.

Holleeder (60) heeft, aldus het OM, opdracht gegeven om Cor van Hout, Willem Endstra, John Mieremet, Kees Houtman en Thomas van der Bijl te vermoorden. Slachtoffer Robert ter Haak kwam door de kogelregen die Van Hout trof eveneens om het leven.

Volgens justitie stuurde Holleeder de moordorganisatie aan met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis. Soerel is in een eerder stadium veroordeeld tot levenslang voor onder meer de liquidatie van Houtman en Van der Bijl. Hillis is in 2011 geliquideerd.

Holleeder heeft alle beschuldigingen ontkend. Hij hoorde de strafeis schijnbaar onbewogen aan. Hij zag de eis aankomen, zeggen zijn advocaten.

Volgens de aanklagers heeft Holleeder zich tijdens het proces gepresenteerd als „een gezellige, joviale jongen, met wie het goed toeven is. Maar hoe anders is het beeld dat uit het dossier opdoemt: niet dat van een gezellige jongen, maar van een dwingeland, die volledig zijn zelfbeheersing verliest als hij de zaken niet naar zijn hand kan zetten”.

De aanklagers stelden dat Holleeder zijn leven lang „een spoor van ellende, verdriet en ontreddering heeft achtergelaten”. Dat hij zegt dat hij naar de bovenwereld wilde, is volgens hen slechts schijn: „Hoewel hij dweepte met personen uit de bovenwereld, werd hij slechts gedreven door een niet aflatende honger naar geld.”

Volgens de officieren van justitie moet zijn straf recht doen aan het leed van de nabestaanden en duidelijk maken dat de maatschappij „geen genoegen neemt” met personen zoals hij. Ook mag het niet gebeuren dat hij „ooit nog in de gelegenheid is zijn praktijken voort te zetten”.

„OM presenteert versimpelde werkelijkheid”