OM eist levenslang in strafproces viervoudige moord Enschede

In het strafproces van de viervoudige moord in een growshop in Enschede heeft de officier van justitie vrijdagochtend driemaal een levenslange celstraf geëist tegen de drie hoofdverdachten Camil A. (59) en zijn zonen Dejan A. (33) en Denis A. (32).

De verdachten werkten volgens het Openbaar Ministerie nauw samen tijdens de moorden op 13 november 2018 in het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat en zijn volledig verantwoordelijk voor elkaars daden. De aanklacht luidt daarom moord in vereniging.

De vier slachtoffers, onder wie de eigenaar van de winkel voor benodigdheden voor wietteelt, werden van dichtbij doodgeschoten. Justitie gaat uit van een financieel motief, de verdachten hadden volgens het OM een financieel conflict met een van de slachtoffers, Artur Sargsyan. Hij zou als eerste zijn doodgeschoten en zijn beroofd van enkele duizenden euro’s die hij op zak had. Daarna zouden de drie overige slachtoffers zijn omgebracht, omdat zij in de visie van het OM getuige waren van de moord.

Volgens de officier van justitie zijn alleen levenslange gevangenisstraffen passend bij een viervoudige moord. Ook de nabestaanden van de vier slachtoffers hebben de rechtbank in Almelo verzocht levenslange gevangenisstraffen op te leggen. „Een maximale gevangenisstraf van 30 jaar is aan niemand uit te leggen”, zei de officier. „De verdachten hebben van vier personen hun toekomst ontnomen. Het verdriet bij de nabestaanden is omvangrijk en intens.”

De verdachten gingen volgens het OM berekenend te werk. „De slachtoffers zijn afgemaakt en stuk voor stuk minimaal twee keer in het hoofd geschoten. Ze zijn afgemaakt als beesten. Ondertussen waren de verdachten niet te beroerd om tussen het bloed door te lopen om in de zakken van de overledene te zoeken naar geld.” Dat de verdachten zich beroepen op hun zwijgrecht past volgens de officier van justitie bij hun „volstrekte onverschilligheid”.

De advocaten van de hoofdverdachten houden vrijdagmiddag een gezamenlijk zes uur durend pleidooi. De rechtbank doet vrijdag 6 november uitspraak.