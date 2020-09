OM eist jeugd-tbs tegen verdachte (19) van steekpartij Alphen

De officier van justitie heeft woensdag een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) geëist tegen de 19-jarige verdachte uit Alphen aan den Rijn die in februari in een psychotische toestand zijn 16-jarige neef uit Amsterdam doodstak en drie anderen ernstig verwondde.

De officier van justitie baseert zich op rapporten van een psychiater en psycholoog, die beiden een PIJ-maatregel adviseren, bij voorkeur in De Catamaran, een kliniek in Eindhoven voor forensische jeugdpsychiatrie. Ook de verdachte wil dit graag, zei hij woensdag in de rechtbank in Den Haag: „Het maakt me niet uit hoelang ik gevangen zit, als ik maar een behandeling krijg en beter ben als ik vrijkom.”

Bij het steekincident in de woning aan de Robijnstraat in de Diamantbuurt in Alphen heeft C. ook zijn eigen moeder (53) en nog een andere 19-jarige neef met een mes verwond, evenals een 17-jarige voorbijganger. Dat deed hij volgens deskundigen onder invloed van een psychotische stoornis. Ze rapporteren dat de feiten hem niet toe zijn te rekenen, hij was niet in staat zijn eigen wil te bepalen. De officier volgt dit advies en adviseert de rechtbank om C. geen straf op te leggen en hem op te laten nemen in een jeugdinrichting.

Tijdens de zitting bleek dat de verdachte een moeilijke kindertijd heeft gehad. Op 4-jarige leeftijd vocht hij voor zijn leven op de ic na het drinken van gloeiend hete thee, in 2007 overleed zijn oudere broer door een ongeval. In 2011 was hij dichtbij de schietpartij in het Alphense winkelcentrum De Ridderhof.

Voorafgaand aan de steekpartij had C. waanideeën, hij dacht onder meer dat zijn moeder hem wilden vergiftigen. Ook was hij bang vermoord te worden wegens zijn kennis. Hij werd volledig gestuurd door zijn stoornis, citeerde de officier van justitie de rapportages over de verdachte.