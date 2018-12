OM eist jaren cel voor cokeberg tussen ananas

De smokkelaars van een partij cocaïne met een waarde van 150 miljoen euro, verstopt tussen ananassen, moeten wat het Openbaar Ministerie betreft vier tot tien jaar de gevangenis in. De container met 5000 kilo coke werd vorig jaar ingevoerd via de haven van Antwerpen en werd afgeleverd bij een bedrijf in het Brabantse Made.

Het OM vervolgt vijf mannen uit Made, Eindhoven, Bergen op Zoom, Den Haag en België voor betrokkenheid bij de drugshandel en eiste de straffen dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam. Vermoedelijk waren de pakketjes cocaïne, 4100 in totaal, voor allerlei verschillende klanten bestemd: er zaten veertig verschillende logo’s op.

Het onderzoeksteam in de zaak vond onder meer bewijsmateriaal uit het enorme berichtenverkeer dat de politie eerder in handen kreeg door een Canadese server in beslag te laten nemen. Daarop stonden miljoenen versleutelde berichten die specialisten hebben gekraakt. Het leverde het OM een schat aan informatie op over criminelen die speciale ‘Pretty Good Privacy’-telefoons gebruikten en zich daarmee veilig waanden.