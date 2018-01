OM eist jaar cel voor ‘lekkende’ marechaussee

Een 53-jarige medewerker van de Koninklijke Marechaussee die geheime informatie zou hebben gelekt, moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt een celstraf krijgen van twaalf maanden. De aanklager eiste dat voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

De opsporingsambtenaar wordt ervan verdacht dat hij tussen november 2013 en september 2015 opzettelijk zijn ambtsgeheim heeft geschonden door vertrouwelijke gegevens in de computersystemen op te zoeken en met derden te delen. Hij deed volgens de aanklager 32 keer een zoekopdracht naar informatie, die niet nodig was voor zijn werk. De verdachte maakte vervolgens foto’s van het scherm, bewerkte die en drukte ze af.

De verdachte zei dat hij onder druk was gezet, maar dat is volgens de officier van justitie niet vastgesteld. De aanklager denkt dat de verdachte in ruil giften heeft ontvangen, maar hij kan dat niet bewijzen.

De uitspraak is op 12 februari.