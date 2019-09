OM eist in zaak dubbele moord Hooge Zwaluwe

Het Openbaar Ministerie in Breda komt donderdag met de strafeisen tegen vijf Belgen en een Nederlander die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op No Surrender-captain Brian Dalfour (47) en zijn kompaan Muljaim Nadzak (34). Het tweetal werd in oktober 2015 doodgeschoten in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe. Het dodelijke geweld is volgens het OM het gevolg van een zogeheten ripdeal.

Uit door de politie ontcijferd, geheim telefoonverkeer is volgens het OM gebleken dat de twee omgekomen mannen uit waren op het geld van de Belgen en hen wilden beroven. De Belgen zouden 15 kilo cocaïne van de Nederlanders kopen.

Beide slachtoffers zijn door meerdere kogels gedood. Twee verdachten liepen eveneens schotwonden op.

In 2016 werd op de plaats van het misdrijf een reconstructie gehouden, om de gebeurtenissen helder te krijgen. De rechtbank hief het voorarrest van de zes verdachten daarna op. Twee Belgische verdachten werden overgedragen aan de autoriteiten in hun vaderland, waar zij nog een andere straf hadden uit te zitten.