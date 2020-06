OM eist in hoger beroep tot twaalf jaar cel tegen plofkrakers

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in hoger beroep gevangenisstraffen tot twaalf jaar geëist tegen een groep mannen die worden verdacht van een serie plofkraken in de zomer van 2017 in Duitsland.

Een 30-jarige man uit Utrecht hoorde de hoogste straf van twaalf jaar tegen zich eisen. Ook vindt het OM dat hij ruim 140.000 euro moet terugbetalen. De Utrechter werd op 3 december 2018 door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. De officier van justitie ging in hoger beroep, omdat de verdachte niet voor alle plofkraken is veroordeeld waar hij verantwoordelijk voor zou zijn.

De man is de hoofdverdachte van een groep van in totaal vijf mannen. Zij hebben volgens het OM ruim een half miljoen euro buitgemaakt bij plofkraken in Emsdetten, Rheine en Wesel. De schade die daarbij werd veroorzaakt bedroeg meer dan 600.000 euro. De mannen reden onder meer in gestolen Audi’s met valse kentekenplaten en vluchtten met extreem hoge snelheden terug naar Nederland. Ze worden daarom ook wel de Audi-bende genoemd.

Tegen een 32-jarige man uit Huizen werd dinsdag in het gerechtshof in Leeuwarden een celstraf van drie jaar geëist. Een andere 30-jarige Utrechter kreeg ook een eis van 3 jaar te horen, beiden gelijk aan het vonnis van de rechtbank. Ook moeten ze allebei een bedrag van ruim 35.000 euro betalen. Het hof behandelt de zaken van de andere twee verdachten woensdag.