OM eist in hoger beroep tot 18 jaar cel voor hulp bij liquidatie

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep opnieuw gevangenisstraffen van 18 en 12 jaar geëist tegen twee mannen die worden verdacht van hulp bij de liquidatie van Aziz Anzi. Het slachtoffer werd in september 2015 in zijn auto doodgeschoten op een carpoolplaats in De Meern.

De verdachten zijn twee Amsterdammers van 30 en 34 jaar. Ze werden door de rechtbank vrijgesproken van het medeplegen van moord of medeplichtigheid. Het OM was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep.

Het slachtoffer is met een fors aantal schoten om het leven gebracht. Onderzoek wees uit dat een aantal weken eerder een volgzender onder zijn auto is geplaatst. Op die peilzender zaten DNA-sporen die leidden naar de verdachten. Het OM is ervan overtuigd dat het baken bedoeld was voor de beschieting. De rechtbank zag hier niet voldoende bewijs in voor opzet.

„Uit het dossier ontstaat het beeld dat verdachten, die zich in het criminele circuit bewogen, een aantal afspraken met het slachtoffer maakten”, stelt justitie woensdag in het hof in Arnhem. „In de visie van het OM wijst dan ook alles op een voorbereide aanslag.”

De 30-jarige verdachte Julian S. had volgens justitie een grotere rol. Hij wordt aangeklaagd voor medeplegen van de moord. Hij legde volgens het OM de contacten, maakte de afspraken en stuurde medeverdachte Roger A. aan. Tegen S. werd daarom de hoogste gevangenisstraf van 18 jaar geëist, tegen de medeverdachte 12 jaar.