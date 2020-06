OM eist in hoger beroep straffen tot 40 maanden wegens uitbuiting

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep gevangenisstraffen geëist tot veertig maanden tegen drie verdachten uit Zuid-Holland wegens uitbuiting van Filipijnse matrozen. Tegen de in Werkendam gevestigde bv waaruit zij opereerden eist het OM een geldboete van 300.000 euro.

Tegen twee mannen is veertig maanden geëist en tegen een vrouw 24 maanden. Ze hebben volgens het OM Filipijnse matrozen uitgebuit in de Nederlandse binnenvaart en worden verdacht van mensenhandel, mensensmokkel, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie.

De rechtbank in Dordrecht had de twee mannelijke verdachten (48 en 64 jaar) op 1 november 2017 veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijftien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. De 43-jarige vrouwelijke verdachte kreeg een werkstraf van 180 uur opgelegd. Zowel de verdachten als het OM gingen in hoger beroep.

Meerdere Filipijnse matrozen hebben tot twintig uur per dag moeten werken, waarbij de overuren niet zijn betaald. Ook is geld ingehouden voor eten en werkkleding, werden ze onderbetaald en ontvingen ze maar af en toe een loonstrook, meldt het OM. Met valse contracten werd het UWV misleid tot het afgeven van werkvergunningen. Zonder toestemming van de matrozen werd hun digitale handtekening op deze valse contracten geplaatst.

Volgens de officieren van justitie in hoger beroep, de advocaten-generaal (AG’s), is het duidelijk dat de matrozen zijn uitgebuit. „Uit de verklaringen van de matrozen volgt niet alleen dat er sprake is geweest van structurele onderbetaling. Ook heeft er een ernstige inperking van hun vrijheid plaatsgevonden, die in direct verband stond met het werk dat ze moesten verrichten.”

Het gerechtshof in Den Haag doet waarschijnlijk over ruim twee weken uitspraak.