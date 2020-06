OM eist in hoger beroep 8 jaar cel voor brandstichting grillroom

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep acht jaar gevangenisstraf geƫist tegen twee mannen die worden verdacht van het in brand steken van een grillroom in Zwolle. Een van de verdachten, Idris M., was de eigenaar van de grillroom aan de Oude Vismarkt.

De rechtbank sprak de verdachten in april 2017 vrij, omdat niet met zekerheid was vast te stellen dat beide verdachten verantwoordelijk zouden zijn voor de brand en explosie in maart 2014. Toen eiste het OM gevangenisstraffen van 7,5 jaar en 6,5 jaar, maar beide verdachten werden alleen veroordeeld voor andere delicten. Het OM ging in hoger beroep.

Grillroomeigenaar Idris M. zit momenteel vast op verdenking van poging tot moord in 2016 en het opdracht geven tot een moord.