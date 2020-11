OM eist in hoger beroep 20 jaar cel voor moord op echtgenoot

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in het gerechtshof in Leeuwarden twintig jaar gevangenisstraf geëist tegen de 36-jarige Jessica B. voor het vermoorden van haar echtgenoot Tjeerd van Seggeren (37).

Het lichaam van de man werd met hoofdletsel gevonden op de ochtend van zondag 9 juli 2017 in een weiland bij Zwaagwesteinde. Hij had op zaterdagavond in het Friese dorp een muziekfeest bezocht.

De weduwe werd in juli vorig jaar door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot twintig jaar cel. Ze ging in hoger beroep.

Het OM is ervan overtuigd dat de vrouw hulp kreeg van haar Duitse oom. Hij is dit jaar is overleden. Volgens het OM was de vrouw qua postuur niet alleen in staat om met een ijzeren staaf haar man dood te slaan. Ze zou haar man in het weiland hebben opgewacht, zo blijkt volgens het OM uit telecomgegevens en de gevonden sporen in haar auto.

Het stel had relatieproblemen. Volgens het OM was wraak een van de motieven voor B., naast een financieel gewin. Zo had de vermogende Van Seggeren een levensverzekering afgesloten. Ze had er in de visie van het OM groot belang bij de waarheid te verdoezelen.