OM eist in hoger beroep 14 jaar cel voor in brand steken vrouw

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in hoger beroep een gevangenisstraf van veertien jaar geëist tegen een 39-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel, die in augustus 2016 een vrouw in brand zou hebben gestoken in een flatwoning in Rotterdam. De man zou de vrouw eerst met benzine hebben overgoten.

De aanklacht tegen de man luidt poging tot doodslag en het opzettelijk brand stichten, waardoor andere flatbewoners gevaar liepen. Naast celstraf eist het OM een straat- en contactverbod tegen de verdachte. Ook vindt justitie dat de verdachte een schadevergoeding van 228.000 euro moet betalen aan het slachtoffer.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de man in december 2017 tot een gevangenisstraf van veertien jaar, een straat- en contactverbod en het betalen van een schadevergoeding van 190.000 euro. De verdachte ging in hoger beroep. Hij ontkent de vrouw in brand te hebben gestoken, maar herinnert zich niets meer van die dag. De advocaat van de verdachte zegt dat de vrouw mogelijk zichzelf in brand heeft gestoken. In het hoger beroep zijn nog vijf getuigen gehoord en alle verklaringen nogmaals tegen het licht gehouden.

Het gerechtshof in Den Haag doet op vrijdag 2 oktober uitspraak.