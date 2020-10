OM eist half jaar celstraf voor lekken politie-informatie

Voor het lekken van vertrouwelijke politie-informatie hoorde een ontslagen politiemedewerker dinsdag een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk, tegen zich eisen. De 35-jarige verdachte werd in de rechtbank in Rotterdam aangeklaagd voor het schenden van zijn ambtsgeheim en computervredebreuk.

De politiemedewerker uit Castricum werd in maart vorig jaar aangehouden nadat de politie in een onderzoek naar een drugsvangst van 1188 kilo een aantal foto’s uit de politiesystemen vond op de inbeslaggenomen laptop en telefoon van een verdachte in die zaak. Daar heeft de ontslagen politieman, die deze Ron H. kende van verjaardagen, geen verklaring voor. Ook ontkent hij de foto’s te hebben gemaakt, maar voor de officier van justitie is het duidelijk dat de politieman gevoelige informatie doorspeelde naar de verdachte in het drugsonderzoek. H. is inmiddels veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.

De voormalige politierechercheur van de Landelijke Eenheid zou met zijn eigen wachtwoord in totaal 162 keer zonder noodzaak in de politiecomputers hebben ingelogd, waarin hij informatie opzocht over vrienden, familieleden, maar ook kentekens natrok. „Het raadplegen van de politiesystemen deed hij uit nieuwsgierigheid”, zei zijn advocaat.

De raadsvrouw noemt de strafeis veel te fors in vergelijking met andere zaken waarbij politiemedewerkers betrokken waren. Hij heeft geen politie-onderzoeken gefrustreerd door in de systemen te kijken, betoogde ze. „Hij is ook geen politiemol. Hij verkocht geen politie-informatie.” Zij pleitte voor een gevangenisstraf gelijk aan de paar weken voorarrest die de Castricummer na zijn arrestatie in maart vorig jaar uitzat.

De rechtbank doet op 3 november uitspraak.