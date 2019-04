OM eist geldboete tegen lid We Are Here

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de 36-jarige Fortune M., lid van het vluchtelingencollectief We Are Here, een geldboete krijgt van 150 euro. Ook eiste het een voorwaardelijke celstraf van een week, omdat hij vorig jaar na een zogenoemde vergiskraak van een gebouw aan de Weesperzijde in Amsterdam alsnog probeerde binnen te dringen. Daarbij zou hij ook een deur hebben vernield.

De man stond vrijdag voor de politierechter, die bij uitzondering over twee weken schriftelijk uitspraak doet. M. moest met zijn groep op 4 juni uit de gekraakte panden aan de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam-Oost. Hij vertelde de rechter dat ze hadden begrepen dat het voormalige VN-gebouw in de binnenstad leegstond. Toen ze met zo’n dertig personen naar binnen wilden gaan, kwamen ze erachter dat er toch mensen in het pand woonden.

M. ontkent de beschuldigingen.