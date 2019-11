OM eist geen celstraf tegen vastgoedbaas

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de rechtbank in Roermond een geldboete geëist van bijna 685.000 euro en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de 68-jarige vastgoedbaas Joep J. uit Kerkrade. Het OM verdenkt hem van valsheid in geschrifte, witwassen en vastgoedfraude. Zeven medeverdachten in deze al tien jaar spelende zaak hoorden eisen van 1000 tot 4000 euro boete en werkstraffen van 80 tot 240 uur.

Omdat de zaak al zo lang speelt vallen de eisen van het OM lager uit. Wegens verjaring liet het OM de verdenking van medeplichtigheid aan wietteelt buiten de eis tegen de vastgoedbaas.

De zaak begon tien jaar geleden met invallen in panden van J. Al in 2012 en 2013 diende de zaak voor de rechtbank in Limburg. Toen eiste het OM 36 maanden cel tegen Joep J., waarvan zes voorwaardelijk. De rechtbank verklaarde indertijd het OM niet-ontvankelijk, maar het hof draaide die uitspraak in 2015 terug. Het OM pakte de draad weer op, en kwam vrijdag met zijn eis.