OM eist drie keer levenslang voor liquidaties

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag tegen de 28-jarige Omar L., de 25-jarige Hicham M. en de 29-jarige Mohamed H. een levenslange gevangenisstraf geëist, wegens hun betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen daartoe.

L. is volgens het OM de opdrachtgever geweest. M. zou bij de twee voltooide liquidaties als schutter zijn opgetreden. H. zou, eveneens als schutter, betrokken zijn geweest bij een van de liquidaties en bij een poging. De dodelijke slachtoffers waren de criminelen Eaneas Lomp en Chahid Yakhlaf. Beiden werden in 2015 doodgeschoten. Bij de aanslag op Yakhlaf raakten diens broer en een derde persoon gewond. Op de aanklacht tegen de verdachten staat ook de mislukte aanslag op het leven van Nourredine A., in 2016.

Dani M. (41) hoorde 22 jaar cel tegen zich eisen. Hij zou alleen bij de moord op Lomp betrokken zijn geweest, door hem tijdens de bewuste nacht in de val te lokken.

Volgens justitie zijn de verdachten "volstrekt gewetenloos" opgetreden en werkte Omar L. "een dodenlijst" af. Daarbij regisseerde hij "een moordcommando in wisselende samenstelling". L., M. en H. hebben tijdens het proces gezwegen dan wel volhard in een eerdere ontkenning. Het OM vindt dat er met het drietal "geen risico" moet worden genomen door hen een tijdelijke straf op te leggen. "De lijst van L. is nog niet helemaal afgewerkt.’’

De officier van justitie hekelde de cynische, meedogenloze houding en werkwijze van de verdachten, zoals die in veelvuldig uitgewisselde berichten naar voren komt. Deze geheime, zogeheten PGP-berichten zijn door specialisten leesbaar gemaakt en vormen een cruciaal onderdeel van het bewijs. De verdachten waanden zich onbespied en communiceerden onverbloemd over de moordpartijen.

Volgens het OM is onder meer de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, eind 2012, "de katalysator" voor het geweld van L. en de zijnen geweest. De broer van L. was toen een van de doden.