OM eist drie jaar cel in fraudezaak school

Een man die fraude zou hebben gepleegd bij de Rotterdamse scholenkoepel LMC, moet drie jaar cel krijgen, waarvan een jaar voorwaardelijk. Die eis heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag neergelegd bij de rechter.

Het gaat om de hoofdverdachte in de zaak. Hij zou voor een half miljoen euro hebben gefraudeerd in zijn functie als bestuursvoorzitter van LMC. Daarnaast zou hij een bekende van hem 600.000 euro aan opdrachten hebben gegund. Daarbij zou sprake zijn geweest van omkoping.

De vermoedelijke fraude kwam aan het licht in 2012. Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart naar aanleiding van een interne accountantscontrole. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) rondde het onderzoek af in augustus 2013. Het OM vindt dat de verdachte misbruik heeft gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen, door zich te verrijken met gemeenschapsgeld.