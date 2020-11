OM eist dertig jaar cel voor liquidatie en aanslagenreeks

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch dertig jaar cel geëist tegen de 23-jarige Dennie van der Z. uit Nijmegen, wegens een liquidatie en een reeks aanslagen.

Slachtoffer van de liquidatie was de 51-jarige autohandelaar Henk Baum uit Nistelrode. Hij werd op 22 maart 2018 in zijn auto doodgeschoten, onder een ecoduct bij Schaijk. Van der Z. ontkent. Volgens het OM heeft Van der Z. de moord samen met anderen gepleegd, maar is niet duidelijk geworden wie dat waren. De verdachte is in november 2018 aangehouden.

Onderzoek van de recherche heeft uitgewezen dat Baum op de bewuste dag vanaf zijn autobedrijf in Oss is gevolgd. De auto die hem volgde, wordt gevonden in een bosgebied in de omgeving. In het voertuig worden DNA-sporen van Van der Z. gevonden. De man heeft erkend dat hij in de auto heeft gereden, maar heeft er volgens het OM een ongeloofwaardige verklaring over afgelegd.

Die verklaring valt in het niet bij de grote hoeveelheid bewijs die er tegen Van der Z. ligt, meent justitie. Gebleken is dat de man een voorverkenning heeft uitgevoerd. Na de moord is hij naar Roemenië gevlucht, aldus het OM. De exacte achtergrond van de moord is duister gebleven.

Het OM houdt Van der Z. naast de moord onder meer verantwoordelijk voor aanslagen met een granaat op een café in Oss en op een huis in Eindhoven. De reeks begon in februari 2018. Ook in deze zaken beschikt justitie over bewijs in de vorm van DNA. De officier van justitie zei verbijsterd te zijn over de gewetenloze houding van Van der Z. „Nergens blijkt enige wroeging, enig lijden, enig geweten. Het gaat om nietsontziende criminaliteit, totale lak aan de gevolgen”, aldus de aanklager.

Het OM eiste tegen twee medeverdachten van de reeks aanslagen eerder al vijftien en twintig jaar celstraf. De eis tegen Van der Z. is de maximale tijdelijke gevangenisstraf.