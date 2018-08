OM eist celstraffen voor uitbuiten kinderen

Justitie heeft celstraffen geëist van respectievelijk acht en drie jaar tegen een vader (48) en zijn zoon (29). De mannen worden onder meer verdacht van het uitbuiten van kinderen door ze te dwingen tot zakkenrollen.

De politie kwam het duo op het spoor na een melding door een voogd van een van de kinderen. Het viel hem op dat een moeder had geprobeerd haar dochtertje, dat in een jeugdinstelling in Amsterdam was geplaatst, uit die instelling te halen. Onderzoek wees uit dat het meisje, samen met haar ouders en broertjes en zusjes, jarenlang door Europa was getrokken. Ze verdienden hun geld met zakkenrollen.

Na de melding van de voogd volgde een strafrechtelijk onderzoek waarbij informatie uit verschillende Europese landen is opgevraagd. Ook zijn doorzoekingen verricht en vertrouwelijke gesprekken afgeluisterd. De moeder heeft inmiddels besloten te getuigen tegen haar zoon en ex-man. Zij staat op een later moment terecht.

De ouders zijn uit de ouderlijke macht ontzet. Een aantal van hun kinderen is inmiddels in een pleeggezin ondergebracht.