OM eist celstraffen voor het witwassen van een criminele erfenis

Erfgenamen van crimineel Jaïr Wessels moeten van het Openbaar Ministerie de cel in en een taakstraf krijgen voor het witwassen van geld en goederen uit zijn erfenis. De officier van justitie eiste tegen de 33-jarige partner van de in 2017 geliquideerde crimineel acht maanden gevangenisstraf bij de rechtbank in Amsterdam. Zij zou een luxe leven hebben geleid van het geld, waarvan ze volgens het OM wist dat Wessels het niet op een eerlijke manier had verdiend.

Dat blijkt uit diverse WhatsAppgesprekken, zei de officier van justitie. „Zij heeft een luxe leven geleid. Dat is haar eigen keuze geweest en daar is zij zelf verantwoordelijk voor.”

Tegen een 33-jarige vriend van Wessels eiste het OM zeventien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Hij zou „op alle fronten” strafbare feiten hebben gepleegd. Zijn uitgavenpatroon komt niet overeen met het gegeven dat hij een bijstandsuitkering geniet, concludeerde justitie.

Een 32-jarige andere vriend moet van de aanklager 120 uur werkstraf krijgen, omdat hij voor het witwassen zijn bankrekening beschikbaar zou hebben gesteld. In de zaak is nog een vierde verdachte, een 30-jarige vrouw, die eveneens met de crimineel bevriend was. Haar zaak wordt later behandeld omdat ze ziek was.

De politie, FIOD en het OM hebben uitgebreid onderzoek gedaan in deze zaak. Daaruit bleek onder meer dat de partner van Wessels een werkgeversverklaring heeft vervalst om een dure huurwoning te kunnen betrekken, stelt het OM. Ook is voor tonnen aan dure horloges en auto’s gevonden. Tijdens een van de doorzoekingen werd bovendien een bedrag van 150.000 euro aan contanten gevonden.