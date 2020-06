OM eist celstraffen tegen leiders drugsbende Oost-Nederland

Tegen twee vermeende leiders van een bende die zeker 116 kilo hasj maar vermoedelijk vele kilo’s meer naar Duitsland exporteerde, is dinsdag in de rechtbank in Zwolle 5 en 6 jaar cel geëist. Tonnen aan crimineel geld werd volgens het Openbaar Ministerie witgewassen met dure verbouwingen en de aanschaf van tientallen auto’s.

De 48-jarige Wiebe van B. uit Almelo en de 31-jarige Robin W. uit Vroomshoop werden bijna twee jaar lang in de gaten gehouden. In februari 2016 onderschepte de Duitse politie in Bremen een hasjtransport. In het onderzoek werden zeven hennepkwekerijen in onder meer Steenwijk en Emmen met tienduizenden planten opgerold.

De 22 bendeleden regelden bedrijfspanden om hennepkwekerijen in onder te brengen. Bedrijven, waaronder een autoverhuurbedrijf en een glazenwasserij, fungeerden als dekmantel. De bende was geheel zelfvoorzienend, aldus de officier van justitie. „De kwekerijen garandeerden een constante aanvoer van drugs.” Van B. zou tonnen aan crimineel geld geïnvesteerd hebben in twee woningen, de aanleg van een zwembad in zijn tuin en in de aanschaf van tientallen auto’s voor zijn handelsbedrijf. Het OM nam 137 auto’s in beslag.

De leden communiceerden via zogeheten cryptofoons waarvan de berichten versleuteld waren. Zodra een transport onderschept werd door de politie, konden de berichten snel gewist worden. Bij Van B. thuis werd in 2012 al hennep gevonden. Hij wordt gezien als de leider van de bende en handelt mogelijk al 20 jaar in drugs, aldus het OM. Hij hoorde met 6 jaar cel de hoogste straf tegen zich eisen. Van B. ontkende elke betrokkenheid. „Het is belachelijk, hier klopt niets van.” Door de inbeslagname van de wagens ging zijn handelsonderneming failliet.

Zijn vermeende rechterhand Robin W. zweeg en zijn twee advocaten vonden dat het OM het onderzoek op oneigenlijke gronden is gestart. Slechts anonieme meldingen waren de aanleiding om telefoontaps aan te leggen, aldus de raadslieden. W. was volgens hen hooguit verantwoordelijk voor de opbouw van een enkele kwekerij. Bewijs dat hij 116 kilo hasj naar Duitsland liet vervoeren, is er niet, aldus de raadslieden.

De rechtbank heeft acht dagen uitgetrokken voor deze zaak. De uitspraken tegen alle verdachten volgen op 2 september.