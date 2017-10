OM eist celstraf tegen kalifaat-kok

Justitie heeft donderdag vier jaar celstraf geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen een 41-jarige man uit Utrecht die onder meer heeft gekookt voor gewonde strijders van Islamitische Staat (IS). De man keerde vorig jaar terug naar Nederland na een verblijf van meer dan een jaar in Irak en Syrië. In zijn tijd in Mosul (Irak) en Raqqa (Syrië) legde hij ook telefoonlijnen aan bij mensen thuis.

Volgens justitie verdient de man straf, omdat hij zich welbewust bij de terreurbeweging aansloot. Zijn werkzaamheden beschouwt het Openbaar Ministerie als „ondersteunende handelingen”. „Je hoeft niet met een Kalasjnikov in de hand te hebben gestaan en mensen te hebben vermoord”, aldus de officier van justitie.

De reclassering ziet de toekomst van de man somber in. Hij zou drugs gebruiken, schulden hebben en geen woning hebben. Als hij wordt veroordeeld, wil het OM dat hij na het uitzitten van zijn straf nog drie jaar lang „met strakke voorwaarden” wordt begeleid.