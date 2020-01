OM eist celstraf tegen Alphenaar (43) om waslijst aan misdrijven

Een 43-jarige man uit Alphen aan de Rijn moet als het aan de officier van justitie ligt veertig maanden de cel in vanwege een hele serie misdrijven. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekendgemaakt. De man wordt verdacht van hawalabankieren, terrorismefinanciering, mensensmokkel, witwassen, een poging een getuige te beïnvloeden en belediging. Ook dwong hij zijn vrouw sambal te eten en sloeg hij haar in het bijzijn van hun kinderen, die daarom de politie inlichtten.

Toen de man in zijn huis werd aangehouden vonden politieagenten twee telefoons. Een daarvan stond vol met berichten over hawalabankieren. Dat is een manier om via een omweg geld vanuit Nederland in Syrië, Turkije en andere landen terecht te laten komen. Hawalabankieren is in Nederland verboden. De man financierde onder meer zijn broer in Syrië, die daar meevocht met Islamitische Staat (IS). Daarnaast smokkelde de Alphenaar familieleden vanuit het Midden-Oosten naar Nederland.

De verdachte kwam na zijn arrestatie voorlopig vrij.

De rechter doet over twee weken uitspraak.