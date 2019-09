OM eist celstraf in zaak ‘Sloterplasbaby’

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van vijftien maanden geëist tegen een 27-jarige vrouw die ervan wordt beschuldigd dat zij het lijk van haar pasgeboren baby heeft weggemaakt. Vijf maanden daarvan moeten voorwaardelijk worden opgelegd, vindt het OM. De vrouw liet het jongetje in het voorjaar van 2016 achter nabij de Sloterplas in Amsterdam. Volgens de vrouw is het kind doodgeboren.

De baby werd op 8 juni 2016 gevonden door een vrouw die haar hond uitliet. Zij zag een hoofdje in een tas en waarschuwde de politie. Het kind heeft vermoedelijk meerdere weken bij de Sloterplas gelegen. Het lichaampje verkeerde in verregaande staat van ontbinding.

Het OM eiste naast celstraf dat de vrouw zich laat behandelen en zich onderwerpt aan een meldplicht. Gedragskundig onderzoek bracht psychische problematiek aan het licht. De vrouw is verminderd toerekeningsvatbaar, aldus de deskundigen.