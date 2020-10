OM eist celstraf en rijverbod voor dodelijk ongeluk Nederweert

De officier van justitie heeft vrijdag tegen een 22-jarige man uit Helmond, die wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Nederweert, een gevangenisstraf en een rijverbod geëist. Uit een reconstructie blijkt volgens het OM dat de automobilist een overstekende fietsster op een kruispunt naderde met een snelheid van minimaal 113 kilometer per uur, waar een maximumsnelheid van 50 geldt.

Justitie verwijt de man niet alleen het veroorzaken van het fatale ongeluk, maar ook dat hij is doorgereden en het slachtoffer hulpeloos achterliet. Deze 18-jarige fietsster uit Ell (Limburg) overleed later in het ziekenhuis in Maastricht. Zij was in juni vorig jaar samen met anderen op de fiets onderweg naar huis van een examenfeestje en werd geschept op de kruising tussen de Brugstraat en de N266.

Het OM eiste vrijdag in de rechtbank in Roermond een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, en een rijontzegging van vijf jaar. De rechtbank doet op 30 oktober uitspraak.