OM eist cel voor afpersen ex-lid No Surrender

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen van dertig maanden tot acht jaar geëist tegen vijf mannen en een vrouw die in 2016 een ex-lid van No Surrender-chapter Groningen zouden hebben afgeperst, mishandeld en/of ontvoerd.

Volgens de twee officieren van justitie heeft de groep in de nacht van 7 op 8 november 2016 ‘Rooie Richard’ (47) flink toegetakeld in de woning van de vrouwelijke verdachte in Eelde. Daarbij werd gedreigd zijn vingers af te knippen en een tatoeage weg te branden met een strijkijzer.

Vervolgens zou hij door de vijf mannen zijn meegenomen in een busje en vrijwel naakt zijn achtergelaten in een bos bij Glimmen. Een financieel conflict met de club zou de aanleiding zijn. De verdachten waren volgens justitie destijds lid of hadden banden met No Surrender.

Het OM baseert zich onder meer op getuigenverklaringen en telefoonverkeer tussen de zes die nacht. Ook zijn door de politie gesprekken afgeluisterd in het clubhuis. In een opname zijn enkele verdachten en toenmalige ‘Captain’ Henk Kuipers te horen. Het gesprek gaat over een ‘bad standing’ op de dag van de mishandeling, waarbij iemand „goed te grazen is genomen”. Het slachtoffer is ‘Rooie Richard’, weet het OM.

De aanklagers stellen dat No Surrender geweld verheerlijkt. „Er wordt plezier aan beleefd en bad standings zijn een inkomstenbron.” Aspirant-leden zijn volgens het OM dan ook gewaarschuwd: „bezint eer ge begint.”

Tegen de vrouwelijke verdachte is dertig maanden cel geëist voor betrokkenheid bij de mishandeling. Tegen vier mannen luidde de eis vijf jaar. De hoogste straf van acht jaar werd geëist tegen de man die het meeste geweld zou hebben gebruikt en ook verdacht wordt van het afpersen van een ander ex-lid.

De groep heeft alles in de rechtbank in Groningen ontkend.