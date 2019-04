OM eist boetes en celstraf voor ADM-krakers

Zes personen die begin dit jaar het gekraakte ADM-terrein in Amsterdam niet vrijwillig wilden verlaten, moeten van het Openbaar Ministerie (OM) een geldboete betalen van 200 euro. Tegen twee anderen, die niet bij de rechtszaak aanwezig waren, eiste de officier van justitie vier dagen cel.

De acht zaken werden maandag behandeld bij de rechtbank in Amsterdam. Het achttal heeft volgens het OM geen gehoor gegeven aan het bevel om weg te gaan van het terrein in het Westelijk Havengebied. Van de zes verdachten tegen wie een geldboete is geëist, is bekend wie het zijn. Het gaat om twee mannen en vier vrouwen tussen de 27 en 45 jaar, allen voormalige bewoners van het ADM-terrein. Van de andere twee, die niet bij de zitting waren, is niet bekend geworden wie het zijn.

Het ADM-terrein werd 21 jaar geleden gekraakt. De Raad van State bepaalde vorig jaar al dat de ongeveer 130 bewoners weg moesten van het 45 hectare grote terrein. Ze hadden tot eerste kerstdag de tijd om te vertrekken, maar niet iedereen deed dat. Daarop besloot de gemeente de culturele vrijplaats op 7 januari te ontruimen.

De aanwezige verdachten zeiden dat ze wel wisten dat ze weg moesten, maar niet wanneer. Volgens de officier moet het echter voor iedereen ter plekke duidelijk zijn geweest dat het terrein die dag zou worden ontruimd. „Bij het zien van de politie klom een aantal personen in een kunstwerk”, zei de aanklaagster. „Alle verdachten hebben de ontruiming meer dan actief gefrustreerd en verdienen daarvoor straf.”

De rechtbank doet op 13 mei uitspraak.