OM eist achttien jaar tegen verdachten liquidatiepoging Utrecht

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van achttien jaar geëist tegen een 49-jarige man uit Bergen op Zoom en een 47-jarige man uit Den Haag, wegens een poging tot liquidatie in de Utrechtse Rietstraat op 3 december 2018. Het tweetal zou vanuit een bestelbusje het vuur hebben geopend op het slachtoffer, dat op dat moment in zijn auto wegreed bij zijn huis. De verdachten ontkennen, een motief voor de moordaanslag is mede daardoor onbekend gebleven.

Volgens het OM zijn de twee mannen na het schieten even verderop uit het busje gestapt en eerst te voet verder gevlucht en vervolgens in een tweede vluchtauto. In beide auto’s is DNA van de verdachten gevonden. De mannen hebben hiervoor volgens justitie geen aannemelijke verklaring kunnen geven.

De Haagse verdachte is in januari 2019 opgepakt. In zijn huis werd onder meer 5,5 kilo springstof en een peilbaken gevonden. Een jaar later volgde de arrestatie van de man uit Bergen op Zoom. De politie heeft over hem een tip gekregen, waarin hij als schutter wordt genoemd.

Het OM heeft naast het gevonden DNA onder meer herkenning van de verdachten op camerabeelden als bewijs opgevoerd. Het duo voldoet daarnaast aan signalementen die verschillende getuigen hebben gegeven van de vermoedelijke daders.

Justitie tilt er zwaar aan dat de mannen op klaarlichte dag op de openbare weg hebben geschoten. Het slachtoffer heeft geluk gehad en raakte slechts gewond aan een hand. Deze kogel ging door de voorruit van zijn auto en ketste af op het stuur.

Bij de strafeis is meegewogen dat de 49-jarige verdachte twintig jaar geleden ook is veroordeeld voor een moordpoging. In het geval van de andere verdachte is de vondst van de springstof in de eis verdisconteerd.

De rechtbank doet uitspraak op 12 oktober.