OM eist acht jaar cel tegen verdachte ‘zeilbootmoord’

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank acht jaar cel geëist tegen Peter P. (65), die ervan wordt verdacht dat hij in september 2015 zijn 54-jarige vrouw om het leven heeft gebracht. P. zou de vrouw hebben gewurgd aan boord van hun zeiljacht, waar het paar op dat moment al enkele jaren mee op wereldreis was.

P. ontkent zijn echtgenote iets te hebben aangedaan en zegt dat zij op hun boot zijn overvallen. Zijn vrouw heeft dat niet overleefd, stelt hij. Het schip lag op dat moment in een baai bij het Colombiaanse eiland Isla Grande.

De officier van justitie erkende dat ook hij heeft „geworsteld” met het bewijs in de zaak. Maar hij vindt de lezing die P. op tafel heeft gelegd geen aannemelijk verhaal. „Er zijn maar twee smaken”, aldus de aanklager. „Of er waren piraten, of ze waren er niet.” Het OM is tot de slotsom gekomen dat er geen piraten in het spel zijn geweest, maar dat P. zijn echtgenote om het leven heeft gebracht.

De officier somde een flinke lijst op van „onverklaarde en onaannemelijke” elementen die het scenario van P. tegenspreken. Zo vroeg hij zich af waarom de overvallers de vrouw hebben gedood en P. in leven hebben gelaten. Waarom heeft P. zo lang gewacht voordat hij probeerde alarm te slaan? Hoe kan het dat de overvallers geen enkel spoor hebben achtergelaten - geen vingerafdruk, geen schoenspoor, geen DNA? Het verhaal van P. is zo onwaarschijnlijk dat de rechtbank het buiten beschouwing moet laten, vindt de officier.

Tegelijkertijd meent hij dat het niet vreemd is dat velen twijfelen aan P.’s schuld. De man heeft geen motief, geweld past niet bij zijn persoon en er waren geen aanwijzingen voor een slechte relatie. „Maar onderhuids kan iets hebben gespeeld”, aldus de officier. „Het staat niet onomstotelijk vast dat het perfecte plaatje het juiste was. Mensen doen vreemde dingen, ook uit het niets.”

In zijn pleidooi noemde P’s advocaat het betoog van de officier „het meest bizarre requisitoir is dat ik ooit heb gehoord”. Hij wees erop dat de rechtbank overtuigd zal moeten zijn van de schuld van de verdachte om te kunnen veroordelen. P. zelf zei donderdag dat hij zich niet kan voorstellen dat hij wordt veroordeeld, dat hij er zelfs geen rekening mee houdt.