OM eist acht jaar cel tegen jihadist

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van acht jaar geëist tegen de 30-jarige Mohamed G. wegens deelname aan een terroristische organisatie, poging tot diefstal en oplichting. G. maakte volgens het OM deel uit van een aan IS gelieerde, internationale groep jihadisten. Een aantal leden van de groep zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de ontvoering en marteling van een Brits-Zuid-Afrikaans echtpaar in februari 2018.

De lichamen van Rodney en Rachel Saunders, beiden botanist, werden gevonden in de monding van een rivier in de buurt van Vrijheid in Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse politie heeft een aantal verdachten gearresteerd. Zij zouden op geld van de slachtoffers uit zijn geweest. Hun bankrekeningen werden leeggetrokken, om het geld te gebruiken voor gewapende strijd. G. ondersteunde deze groep volgens het OM met zijn kennis op het gebied van cryptocurrency. Hij had contact met de verdachten die voor de ontvoering zijn opgepakt. Zij zijn nog in afwachting van hun proces.

Volgens het OM heeft G. „de twijfelachtige primeur” als eerste in Nederland voor de derde keer voor de rechter te staan op verdenking van terroristische misdrijven. De officier van justitie: „Hoe hardleers kan iemand zijn? Kijkend naar verdachte G. is het antwoord op die vraag: buitengewoon hardleers.”

Het onderzoek in de huidige zaak tegen G. kwam op gang na een tip van de inlichtingendienst AIVD, eind februari 2018. De strekking daarvan was dat G. mogelijk op de hoogte of zelfs betrokken was bij de ontvoering in Zuid-Afrika. Een paar dagen na de tip pakte de politie G. op in zijn onderkomen in Maastricht. In het daaropvolgende onderzoek tekenden zich de contouren af van de internationale, onder IS-vlag opererende groepering waartoe G. zou hebben behoord. Hij onderhield contacten met veel jihadisten, aldus het OM, onder wie de hoogst geplaatste woordvoerder van IS in Afrika. Aanvankelijk heeft hij mondjesmaat verklaard, om zich vervolgens op zijn zwijgrecht te beroepen.