OM eist 9 jaar cel voor moord op studente

Het Openbaar Ministerie heeft voor het doden van een Duitse studente tegen de 20-jarige Michael N. negen jaar cel geƫist. Volgens het OM verstikte de man vorig jaar op 3 september in Emmen de eveneens 20-jarige vrouw met een kussen, nadat hij haar in haar hals had gestoken. De officier van justitie gaat uit van doodslag, omdat de man in een opwelling zou hebben gehandeld.

N. en het slachtoffer woonden op dat moment in hetzelfde appartement. Beiden studeerden aan de hogeschool in Emmen. N. belde die vroege ochtend zelf het alarmnummer 112 en riep dat hij een vriendin had vermoord. De politie vond het lichaam van de vrouw naast haar bed en probeerde haar vergeefs te reanimeren.

Het was een ongeluk, zei N. tegen de rechters. Hij wilde dat ze zou stoppen met schreeuwen.