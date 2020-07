OM eist 9 jaar cel en tbs tegen verdachte fatale brand Hillegom

Voor het stichten van een fatale brand in januari vorig jaar in Hillegom eist het Openbaar Ministerie negen jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 22-jarige verdachte Sean M. Bij de dodelijke brand aan de Stationsweg kwam de Chinese student sterrenkunde Maolin Zhang (27) om het leven.

M. wordt aangeklaagd voor brandstichting met de dood tot gevolg en voor twee eerdere brandstichtingen.

M. heeft de brandstichtingen pas bekend nadat hij in december werd geconfronteerd met bewijsmateriaal, zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Den Haag. Aanvankelijk vond de politie geen concrete aanwijzingen voor brandstichting. Maar uit camerabeelden is gebleken dat M. op de bewuste dag vijf minuten bij de woning bleef hangen voordat hij naar zijn werk fietste.

Volgens justitie wilde de verdachte verzekeringsgeld opstrijken. Dat zou hij vier keer eerder hebben gedaan, bekende hij ook zelf in de rechtbank. Volgens justitie is M. verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft een licht verstandelijke beperking en een persoonlijkheidsstoornis, blijkt uit psychologisch onderzoek.

M. woont de zitting bij via een videoverbinding vanuit de penitentiaire inrichting in Zwolle. De ouders van Zhang volgen de zaak vanuit China via een tolk en een videoverbinding. M. betuigde spijt na de indringende slachtofferverklaring van de nabestaanden en de medebewoners, die door de brand aan de Stationsweg alles zijn kwijtgeraakt.

In het pand aan de Stationsweg werden kamers verhuurd. M. woonde daar zelf ook. Zhang kon niet ontkomen. Zijn lichaam werd na de brand gevonden. M. zegt over de fatale brand: „Het is nooit mijn bedoeling geweest dat het zo uit de hand zou lopen en dat er nog mensen binnen waren.” M. dacht dat de brand in de meterkast beperkt zou blijven tot rookschade en fietste na de brandstichting naar zijn werk. „Ik schrok ervan toen ik hoorde dat het pand in lichterlaaie stond.”

Zijn advocaat pleitte voor een lagere gevangenisstraf, zodat M. zo snel mogelijk aan de tbs-behandeling kan beginnen. Zonder behandeling zou de kans op herhaling erg groot zijn, waarschuwen deskundigen. Volgens justitie is de strafeis al lager, omdat rekening is gehouden met de voorgeschiedenis van de verdachte. „Hij komt uit een kwetsbaar probleemgezin. Nadat zijn beide ouders overleden, ging het verder bergafwaarts met M.”, bracht de officier naar voren.

Zhang kwam naar Nederland om aan de Universiteit van Leiden te promoveren in de astronomie. Maolin was het wonderkind van zijn dorp op het Chinese platteland en was ook op de universiteit zeer geliefd. „Zijn overlijden heeft op velen een enorme impact gehad”, zei de officier.

De rechtbank doet op 29 juli uitspraak.