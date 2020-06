OM eist 8 jaar cel tegen verdachte fatale steekpartij Rotterdam

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Rotterdam acht jaar cel geëist tegen een 21-jarige man voor een dodelijke steekpartij op het metrostation Capelsebrug.

Op 9 september vorig jaar checkten een 20-jarige jongen uit Lekkerkerk en de destijds 20-jarige verdachte uit Rotterdam bijna tegelijkertijd in bij hetzelfde toegangspoortje. Ze liepen vervolgens vlak na elkaar door het poortje, waarbij er een conflict ontstond tussen de twee. De verdachte pakte hierbij een mes en stak de ander in de borst, waarna hij wegliep en de gewonde achterliet. Omstanders verleenden het slachtoffer nog eerste hulp, maar tevergeefs. De verdachte werd korte tijd later aangehouden.

Het voorval werd door videocamera’s vastgelegd. De beelden werden tijdens de zitting getoond. De rechtbank doet uitspraak op 3 juli.