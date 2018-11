OM eist 8 jaar cel tegen stelende nep-agent

Tegen een 47-jarige man uit Den Haag die als nepagent veelal ouderen aan de deur zou hebben misleid met babbeltrucs en ze vervolgens bestal, is voor de rechtbank in Den Haag acht jaar cel geëist. De officier van justitie vermoedt dat de man meer slachtoffers in de wijde Zuid-Hollandse regio heeft gemaakt dan de veertien zaken waarvoor hij wordt vervolgd. De verdachte zou hulp hebben gekregen van een 68-jarige Voorburger en een 72-jarige inwoner van Nieuwerkerk aan den IJssel.

Zij stonden donderdag ook terecht en hoorden beiden achttien maanden cel tegen zich eisen, waarvan zes voorwaardelijk. De aanklager sprak over een geoliede organisatie. De twee ouderen chauffeerden en gingen soms mee naar binnen. Ze maakten soms meerdere slachtoffers op één dag.

Meestal overblufte de hoofdverdachte de ouderen door een soort politiepenning te tonen, waarna hij binnen sloten zou controleren. Een van de andere verdachten leidde het slachtoffer af zodat de hoofdverdachte op zoek kon gaan naar geld, pinpassen en sieraden.