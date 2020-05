OM eist 7 jaar cel voor fatale beroving Hoogeveen

Tegen de 31-jarige Alifu W. (31) uit Den Haag heeft het Openbaar Ministerie (OM) donderdag zeven jaar cel geëist voor het beroven van een Chinese restauranthouder in Hoogeveen.

De Hagenaar, die ook uit China komt, ging op 18 oktober 2018 naar Hoogeveen voor een geldruil. Hij zou tienduizenden euro’s contant krijgen van de restauranteigenaar en zelf ter plekke Chinese yuan laten overmaken op de Chinese rekening van de Hoogevener.

Maar toen hij het geld van de Hoogevener in handen had, reed hij weg. De restauranteigenaar en een zwager wilden de auto tegenhouden en grepen die vast. Het slachtoffer werd tientallen meters meegesleept, tot de auto met 61 kilometer per uur op een muurtje botste. Daarbij kwam de Hoogevener om het leven.

Tegen medeverdachte Shirali M. (33) eiste het OM twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Deze Hagenaar zat een eindje verderop in een auto te wachten. Het OM houdt hem alleen verantwoordelijk voor betrokkenheid bij de diefstal.