OM eist 7 jaar cel voor doodslag met buis

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zeven jaar cel geëist tegen een man die eind november vorig jaar een 60-jarige inwoner van Jubbega doodsloeg.

Het slachtoffer werd bij een ruzie in een woning op zijn hoofd geraakt met een steigerbuis. Aan het huis werd onderhoud gepleegd. De verdachte (26) is ook inwoner van het Friese dorp. Hij zei donderdag in de rechtbank in Leeuwarden spijt te hebben. Hij heeft een excuusbrief geschreven aan de nabestaanden. De oudere man was dronken en agressief, aldus de verdachte. De ruzie was volgens hem uit de hand gelopen.

Het slachtoffer raakte in coma en overleed na enkele weken in het ziekenhuis. Het OM gaat uit van doodslag. Volgens de officier van justitie zorgde het incident voor maatschappelijke onrust in het dorp. Wat het OM betreft levert de rol die het slachtoffer heeft gehad in het zoeken van de confrontatie geen enkele rechtvaardiging op voor de dodelijke klap.

De rechtbank doet op 24 oktober uitspraak.