OM eist 6 jaar cel tegen man die 12,5 miljoen euro in huis had

De officier van justitie heeft zes jaar gevangenisstraf geëist tegen de 36-jarige bewoner van een woning in Eindhoven, waar op 1 mei ruim 12,5 miljoen euro is gevonden. In het huis lagen ook twee wapens, veel patronen, meer dan een kilo cocaïne en een geldtelmachine. Niet eerder vond de politie zoveel geld in een huis.

Verdachte Iakli I. wist hier naar eigen zeggen niets van. „Ik heb daar nooit bij stilgestaan” en „Daar heb ik nooit naar gevraagd”, antwoordde I. woensdag op bijna alle vragen die rechters in de rechtbank in Rotterdam hem stelden. „Het waren mijn zaken niet, ik was al tevreden dat ik een dak boven mijn hoofd had.”

Het Openbaar Ministerie vond dit alles ongeloofwaardig. Volgens de officier van justitie wist I. dat het geld er lag en verbleef hij in de woning om het geld te tellen en het te bewaken „met een voor het grijpen liggen wapen”.

De vondst werd gedaan in een onderzoek naar witwassen. In een bergruimte werden volgens het OM ‘stapels en stapels’ in plastic gesealde bankbiljetten aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat in de periode dat I. in de woning verbleef in de geldtelmachine ruim 200.000 biljetten zijn geteld. De verdachte zei hiervan niets te hebben gezien of gehoord.

I. verklaarde dat hij sinds 2017 dakloos was en via-via mensen had ontmoet die hem aanboden gratis in de woning te verblijven. Voorwaarde was wel dat niemand mocht weten waar hij zat. Hij mocht niet alleen naar buiten en als er mensen langskwamen moest hij op zijn kamer blijven. „Ik vond het niet ideaal maar een dak boven mijn hoofd vond ik op dat moment belangrijker.”

Na doorvragen van de rechtbank hoe dit allemaal precies in zijn werk was gegaan, gaf I. vervolgens aan dat hij niet meer durfde te verklaren: „Uit angst meneer, ik weet niet met wie ik te maken heb.”

De advocaat van I. heeft vrijspraak gevraagd. Volgens de raadsman lagen het geld en de drugs in een verborgen ruimte waar I. niets van wist. Ook was hij niet de gebruiker van de cryptotelefoon die in het appartement is gevonden, aldus de advocaat.

De rechtbank doet uitspraak op 18 november.