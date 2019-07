OM eist 5 jaar cel voor invoer 88 vuurwapens

Een 38-jarige man uit Tiel die zeker 88 vuurwapens zou hebben ingevoerd, moet volgens het Openbaar Ministerie een celstraf krijgen van vijf jaar. De verdachte voerde de wapens in vanuit Slowakije. De wapens uit dit land worden veel gebruikt in het criminele circuit, onder meer bij liquidaties, afpersingen en aanslagen, zei de officier van justitie donderdag voor de rechtbank in Rotterdam.

De Tielenaar werd begin januari op de A15 aangehouden met twaalf vuurwapens. Uit onderzoek bleek dat hij zeker 88 wapens heeft ingevoerd in Nederland. De vuurwapens hadden een kleiner kaliber maar konden makkelijk worden aangepast om er munitie van een regulier kaliber mee af te schieten.

De man heeft verklaard dat hij de wapens invoerde voor iemand maar hij wilde niet zeggen voor wie. Hij zei per geleverd wapen 100 euro te hebben ontvangen. De officier hekelde dat de man zich ervan bewust was dat de wapens werden ingezet om ernstige strafbare feiten mee te plegen. Hij wees erop dat gemiddeld elke dag vijf mensen in Nederland in de loop van een wapen kijken en dat elke dag wel iemand geopereerd wordt vanwege schotwonden.

Uitspraak op 1 augustus.