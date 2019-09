OM eist 5 jaar cel voor fraude bij melkfabriek

Tegen de 69-jarige Griekse oud-directeur van de melkfabriek uit Kampen is maandag vijf jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van miljoenenfraude.

De sinds 1903 bestaande melkfabriek Lyempf werd in 2010 in een aantal maanden ‘leeggezogen’, stelde de officier van justitie in de rechtbank in Zwolle. Begin dat jaar werd de Griek John K. (69) directeur-eigenaar van de fabriek. Volgens de officier verdween er vervolgens ruim 12,4 miljoen euro uit het bedrijf, voordat het in april 2011 failliet ging. Dat bedrag moet de oud-directeur aan de Nederlandse staat betalen, vorderde hij. Naast faillissementsfraude wordt de Griekse ondernemer valsheid in geschrift verweten.

De fraude was zeer geraffineerd opgezet, stelt het OM. De melkfabriek had een contract om 30 maanden lang in een van de torens gisten te drogen. Aan het eind van het contract zou dat 15 miljoen euro opleveren. Maar via een bank in Engeland ontving Lyempf alvast 12,4 miljoen euro vooraf. K. verhulde dit en deed alsof dat bedrag afkomstig was van hem als koper van de fabriek. Het geld werd vervolgens binnen twee weken weggesluisd, aldus het OM. In april 2011 ging de melkfabriek failliet. Ruim 90 werknemers verloren hun baan.

De Griekse ondernemer had een heel ander verhaal. Een chemicus van de melkfabriek had een procédé ontwikkeld om eiwitten uit olijven te onttrekken. Omdat hij een olijfboomgaard heeft, moest hij de melkfabriek overnemen om die techniek te bezitten. Lyempf betaalde miljoenen om drie fabrieken in Griekenland op te zetten. Zonder zijn medeweten vroeg het bestuur van de fabriek echter het faillissement aan. Van enige fraude was geen sprake, zei hij.

Het vonnis volgt op 30 september.