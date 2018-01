OM eist 5 jaar cel tegen ‘politiemol’ Mark M.

Justitie heeft vijf jaar cel geëist tegen ‘politiemol’ Mark M. (31) uit Weert. In de rechtbank in Den Bosch betoogde de aanklager dinsdag dat M. verantwoordelijk is voor het verkopen van ‘een karrenvracht’ aan geheime politie-informatie aan criminelen. Ook werd een verbod van tien jaar geëist op het uitoefenen van een publiek ambt.

Volgens de officier van justitie maakte de politieman zich tussen 2011 en 2015, toen hij werd opgepakt, schuldig aan corruptie, computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim, witwassen, bezit van valse paspoorten en deelname aan een criminele organisatie.

Tegen zijn vermeende tussenpersoon Mark S. eiste justitie drie jaar. Tegen drie afnemers tot één jaar gevangenisstraf.

M. zocht in politiesysteem BlueView 28.521 keer gegevens over politieonderzoeken. Hij had daar bovendien abonnementen, zodat hij meldingen kreeg als er nieuwe informatie over bepaalde personen of onderwerpen kwam. Die informatie was niet voor hem bedoeld. Een vriendin van een medeverdachte zou hebben gezegd dat haar partner ‘weer 800 euro’ moest betalen voor informatie. Bovendien zocht M. kort voor en na een bijeenkomst met medeverdachten informatie over hen. De officier: „Ik zie geen andere reden dan geldelijk gewin, dus omkoping.”

Advocaat Jan-Hein Kuijpers van M. houdt donderdag zijn pleidooi. Hij zei dat hij zich niet gaat verweren tegen het schenden van het ambtsgeheim. „M. bekende dat hij in de systemen zocht en zijn informatie is elders aangetroffen.” De raadsman gaat met name bepleiten dat M. geen geld voor zijn informatie kreeg. „Dat is de crux van de zaak. Voor het schenden van zijn ambtsgeheim kan hij een jaar krijgen. Maar als bewezen is dat er is betaald, dan pas gaat de straf fors omhoog.”