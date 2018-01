OM eist 5 jaar cel tegen ‘politiemol’ Mark M.

Justitie heeft dinsdag vijf jaar cel geëist tegen ‘politiemol’ Mark M. (31) uit Weert. In de rechtbank in Den Bosch betoogde de officier dat M. verantwoordelijk is voor het verkopen van ‘een karrenvracht’ aan geheime politie-informatie aan criminelen. Ook werd een verbod van tien jaar geëist op het uitoefenen van een publiek ambt.

Volgens de officier van justitie maakte de politieman zich tussen 2011 en 2015, toen hij werd opgepakt, schuldig aan corruptie, computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim, witwassen, bezit van valse paspoorten en deelname aan een criminele organisatie.