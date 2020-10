OM eist 5 jaar cel tegen man die agent neerstak

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijf jaar geëist tegen een 53-jarige man uit Drachten die op 1 maart in zijn woning een agent neerstak. De man wilde zelfmoord plegen en zegt dat hij agressief werd toen de politie pepperspray in zijn ogen spoot.

Twee agenten waren om 21.00 uur afgekomen op een melding van huiselijk geweld. De man zou zijn partner hebben geduwd en geschopt. De agenten troffen de man liggend op de bank aan. Hij hield een zakmes tegen zijn hals.

De agent die is gestoken, verklaarde dat hij de zelfmoord wilde voorkomen door de man te pepperen. De man kwam daarop overeind en ging als een „agressief dier” tekeer, zo stelt de agent. De agent sloeg op de vlucht en werd in de keuken geraakt. Het mes trof hem in de rug, bij zijn schouder. Een poging tot doodslag, vindt het OM. „De agent moest vechten voor zijn leven en kon geen kant op”, aldus de officier van justitie. De agent wil een schadevergoeding van 3500 euro.

De man vloog daarna op de andere agent af. Daarbij zou hij het mes en een hakbijl hebben vastgehad. De agent schoot zijn belager in de hal van de woning in het rechterbeen. Volgens het OM is in dit geval sprake van bedreiging.

De agenten sluiten niet uit dat de man hen wilde gebruiken bij zijn zelfmoordplan en doodgeschoten wilde worden. Hij ontkent dit. Hij kan zich weinig herinneren en denkt dat hij in een trance verkeerde. Volgens zijn advocaat kreeg de man het benauwd door de pepperspray en wilde hij zo snel mogelijk naar buiten. Onderweg moet hij in blinde paniek de agent hebben geraakt, aldus de raadsvrouw. Ze vermoedt dat zijn agressie is veroorzaakt door de spray.

De man was al een tijd suïcidaal en had een week eerder ook een zelfmoordpoging ondernomen. Hij was met zijn medicatie gestopt. De man had op 1 maart drank en drugs ingenomen. Volgens deskundigen heeft hij persoonlijkheidsstoornissen en is de kans op herhaling groot. Zo zou hij narcistisch zijn. De man zegt geholpen te willen worden. Het OM ziet onvoldoende reden om een behandeling mee te nemen in de strafeis. De officier van justitie rekent het de man extra zwaar aan dat hij hulpverleners heeft aangevallen. Zelf zegt hij niks tegen de politie te hebben.

De rechtbank in Leeuwarden doet op 22 oktober uitspraak.