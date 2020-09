OM eist 4 jaar celstraf voor plaatsen vuurwerkbom in Urk

De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van vier jaar waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk geëist tegen een van de twee mannen die worden verdacht van het veroorzaken van een explosie in een gezinswoning in Urk. De gezinsleden zijn door het oog van de naald gekropen, zei de officier vrijdag in de rechtbank in Lelystad.

Het Openbaar Ministerie vraagt de rechtbank om vrijspraak voor poging van doodslag. Volgens de officier is poging doodslag niet te bewijzen, omdat op het moment van de aanslag niemand van de bewoners in de hal stond van de woning. Een deel van de strafeis is voorwaardelijk, omdat de 24-jarige verdachte diep berouw heeft getoond naar de slachtoffers.

Op zondag 3 november vorig jaar werd in een huis aan de Golfoploop in Urk een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Door de explosie raakte niemand gewond. De vuurwerkbom zorgde wel voor enorme schade in de woning. Deuren lagen eruit, een tussenmuur werd weggeblazen en in dragende muren ontstonden scheuren.

De 24-jarige man uit Espel (Noordoostpolder) was tijdens de zitting in de rechtbank in Lelystad zeer emotioneel toen hij vragen van de rechter beantwoordde. „Ik vind het zo erg wat er is gebeurd, dat is nooit de bedoeling geweest”, verklaarde hij. „Ik heb het nooit gewild. We zouden de mensen laten schrikken, maar niet in gevaar brengen.”

De strafzaak van de tweede verdachte, een 28-jarige man uit Urk, die het initiatief zou hebben genomen voor het plaatsen van de vuurwerkbom, is uitgesteld naar 23 december.

Verdachten vuurwerkbom in Urk vergisten zich in adres

Blijvende gehoorschade na vuurwerkbom