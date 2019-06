OM eist 30 jaar tegen oud-minister Curaçao

Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft dinsdag 30 jaar gevangenisstraf geëist tegen de Curaçaose oud-minister van Financiën George Jamaloodin. Volgens het OM heeft hij de opdracht en het geld gegeven voor de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels in 2013.

Eerder werd al de Curaçaoënaar Burney F. veroordeeld voor 26 jaar voor het regelen van een moordenaar in opdracht van Jamaloodin. In 2014 is Elvis K. veroordeeld tot levenslang voor verschillende moorden, waaronder die op Wiels.

Jamaloodin ontkent elke betrokkenheid in de zaak. De oud-minister staat ook terecht voor misbruik van overheidssubsidies en valsheid in geschrifte.