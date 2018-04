OM eist 30 jaar en tbs voor doden van senioren

Het Openbaar Ministerie (OM) eist dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Maikel S. voor het wurgen van twee senioren in de stad Groningen in 2013. Dinsdag boog het gerechtshof in Leeuwarden zich over de zaak.

S. (43) wordt ervan verdacht dat hij op 18 januari 2013 Gudrun Küster, een vrouw van 66 jaar, en later op de dag de 71-jarige Trevor Griffiths om het leven heeft gebracht. Beide slachtoffers waren alleenstaand. Het lichaam van de man was ook in brand gestoken. Küster en Griffiths hadden de dakloze en drugsverslaafde S. eerder onderdak verleend.

Het OM stelt dat Griffiths door S. is vermoord. Bij de dood van Küster zou het gaan om doodslag. De rechtbank in Groningen veroordeelde S. in 2016 tot twintig jaar cel voor doodslag. Het OM eiste toen ook dertig jaar.

De advocaat-generaal eist in hoger beroep behalve de dertig jaar cel tevens een tbs-behandeling voor onbepaalde tijd. S. was volgens het OM weliswaar volledig toerekeningsvatbaar, maar uit het psychologisch onderzoek blijkt ook dat hij psychopatisch is. „Hij is een gevaar voor de samenleving en moet behandeld worden”, aldus de aanklager. De behandeling zou na zestien jaar cel moeten beginnen.

S. ontkent dat hij beide senioren heeft gedood, maar hij wilde niet in hoger beroep gaan. Volgens S. vond zijn advocaat het niet verstandig om de celstraf aan te vechten omdat die anders hoger kon uitvallen. S. werd aangehouden met bloed van de slachtoffers op zijn kleding. Hij beweert dat er door een ruzie met Griffiths, daags voor diens dood, bloed op hem was gekomen. Het lichaam van Küster had hij levenloos op straat aangetroffen en daarna naar haar woning gesleept. S. stelt dat de vrouw door drugscriminelen om het leven is gebracht omdat zij wisten dat er kilo’s wiet in haar huis lagen. De drugs had S. buitgemaakt bij een ripdeal en bij haar verborgen. De politie trof de wiet niet aan in de woning.

Het hof hekelt de verklaringen van S., die wisselend en onnavolgbaar zouden zijn. Volgens het OM wachtte S. bij de verhoren steeds op waar de politie mee kwam en paste daarop zijn verklaringen aan.

Woensdag gaat de behandeling in het hof verder. Dan komt de advocaat van S. aan het woord.