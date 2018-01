OM eist 30 jaar cel en tbs voor dubbele moord

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de 48-jarige tbs’er René de L. dertig jaar celstraf en tbs met dwangverpleging krijgt voor een dubbele moord in Arnhem vorig jaar. Volgens de officier van justitie is een levenslange celstraf ook op zijn plaats, maar het is mogelijk dat de man dan ooit weer vrij op straat kan lopen en dat moet worden voorkomen.

Volgens de aanklager heeft de man op 23 maart met voorbedachten rade de 71-jarige hotelhouder Benny Peters uit Arnhem en de 73-jarige Willy van den Heuvel vermoord. Dat deed hij nadat hij was gevlucht uit een tbs-kliniek, waar hij al tien jaar lang werd behandeld voor zijn agressieve gedachten en antisociaal gedrag. De L. kwam in de kliniek terecht na een poging tot moord in 2006.

De tbs’er ging er vorig jaar vandoor toen hij onbegeleid aan het werk was buiten de kliniek. Hij zwierf enkele dagen rond in een gestolen busje en kreeg toen in Arnhem onderdak in het hotel van Benny Peters. Die ving wel vaker daklozen op. De verdachte heeft tijdens onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) gezegd dat hij in de dagen dat hij rondzwierf steeds vaker dacht aan hoe het zou zijn om iemand om het leven te brengen. Hij zou in een vlaag van boosheid „,los zijn gegaan” in het hotel, maar het „had ook best iemand op straat kunnen zijn.”

De man kan zich niks meer herinneren van het moment van de moorden, zei hij woensdag. In het hotel, waar geen betalende gasten meer logeerden, zijn alleen bebloede spullen, vingerafdrukken en DNA-sporen van de verdachte gevonden.