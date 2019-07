OM eist 3 jaar cel voor schietpartij Zaandam

Tegen de 20-jarige Okan S. is voor de Alkmaarse rechtbank wegens poging tot doodslag drie jaar gevangenisstraf geëist. De verdachte was volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij twee schietincidenten in Zaandam in de nacht van 12 op 13 oktober vorig jaar.

Het OM stelde dinsdag dat S. meermaals gericht schoot op een man die met een aantal vrienden op de Burcht in het centrum van Zaandam stond. S. raakte bij de daaropvolgende schietpartij zelf ook gewond en vluchtte in een taxi naar het Zaans Medisch Centrum. Hij werd achtervolgd en in de hal van het ziekenhuis nogmaals beschoten. De drie verdachten van deze schietpartij moeten later dinsdag en woensdag voor de Alkmaarse rechtbank verschijnen.

S., die zich tot nu toe op zijn zwijgrecht had beroepen, verklaarde tijdens de zitting dat hij slechts ‘waarschuwingsschoten’ in de lucht en op de grond had gelost.