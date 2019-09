OM eist 25 jaar tegen verdachte aanslag Amerikanen op CS

Tegen de 20-jarige Jawed S. heeft het Openbaar Ministerie dinsdag 25 jaar gevangenisstraf geëist. S. stak op 31 augustus vorig jaar twee Amerikanen neer in het Centraal Station van Amsterdam, uit woede over beledigingen aan het adres van de profeet Mohammed.

S., Afghaan van geboorte, heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan een terroristisch gemotiveerde, dubbele poging tot moord.

De man reisde op de bewuste dag van zijn verblijfplaats in Duitsland naar Nederland. S. had het voorzien op Nederland, omdat PVV-leider Geert Wilders een wedstrijd voor het maken van spotprenten van de profeet Mohammed op touw had gezet.

Op het CS viel hij de twee slachtoffers onverhoeds aan met een mes. Een van hen stak hij in de rug, de ander werd onder meer in een arm en in zijn buik getroffen. De in de rug gestoken man raakte blijvend invalide.

Kort na de aanval schoot een politieman S. neer. Volgens justitie had de verdachte het ook op de levens van de politieman en twee van zijn collega's voorzien.