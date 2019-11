OM eist 25 jaar celstraf voor moordpogingen

Een 38-jarige man uit Oldebroek moet als het aan justitie ligt 25 jaar de cel in omdat hij in 2017 in Enschede twee mensen heeft geprobeerd te vermoorden, een moordaanslag heeft voorbereid en mensen heeft bedreigd. Dit maakte het Openbaar Ministerie maandag bekend bij de rechtbank in Almelo, waar de zaak de afgelopen twee weken is behandeld.

Justitie acht bewezen dat Henri W. eind januari 2017 een man van dichtbij meerdere malen heeft beschoten en begin februari een kapper met benzine heeft overgoten in diens zaak en in brand heeft gestoken. Beide slachtoffers overleefden het. Ook was hij volgens justitie van plan om met een kalasjnikov een café te beschieten waar zich leden van de voormalige motorbende Satudarah bevonden.

In deze zaak staat ook W.’s broer Maurits R. (25) terecht. Hij zou vijf moordaanslagen in Enschede, Almelo en Gronau op zijn geweten hebben. Het OM maakt later op maandag de strafeis tegen hem bekend.