OM eist 24 tot 30 maanden cel tegen bezitters vals geld

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 24 tot 30 maanden tegen drie jongemannen die begin dit jaar werden aangehouden voor het bezit van vals geld. De mannen die in Den Haag werden aangehouden hadden vals geld ter waarde van ongeveer 66.000 euro in hun bezit.

Het gaat om een 21-jarige man uit ’s-Gravenzande, een 21-jarige Hagenaar en een 24-jarige Nootdorper.

De tip over het valse geld kwam binnen toen een man bij zijn dochter, de vriendin van de man uit ’s-Gravenzande, een flinke som geld aantrof. Hij vertrouwde dit niet en meldde het bij de politie. Na onderzoek vond de politie nog eens voor bijna 40.000 euro aan vals geld in biljetten van 20 euro in de woning van een van de verdachten.

De 21-jarige man uit ’s-Gravenzande werd al eerder verdacht van oplichting met vals geld. Tegen hem is 30 maanden celstraf geëist. Tegen de andere mannen is 24 maanden geëist. Over twee weken doet de rechter uitspraak.